Полуфинальный матч Кубка Псковской области по футболу завершился со счётом 14:0

10:32, 15 июня 2026, ПАИ

Великолукская команда «Луки-Энергия-2» на выезде обыграла «Невель» со счётом 14:0 в первом полуфинальном матче Кубка Псковской области по футболу. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации футбола.

В этой игре было восемь авторов забитых мячей. Сергей Агарев оформил пента-трик, ещё три мяча забил Алан Цаллагов и по голу оформили Дмитрий Кричун, Михаил Майборода, Николай Загорский, Максим Груздов, Даниил Пантелеев и Павел Яровой. Дата ответного матча пока официально не назначена.

В параллельной сетке всё ещё идут четвертьфиналы. ФК «Псков» проведёт два матча против «Псков Юнайтед», а псковская «Стрела» в первой игре 1/4 финала выиграла у гдовской «Чайки» – 8:1.

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