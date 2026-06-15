ФК «Луки-Энергия» продлил серию без поражений до 11 матчей

10:49, 15 июня 2026, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде сыграл вничью со счётом 1:1 со смоленской командой «Искра» в 12-м туре первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Хозяева открыли счёт на девятой минуте встречи усилиями Егора Шаповалова. Великолучане ответили в конце второго тайма – Виктор Киселёв реализовал пенальти.

«Луки-Энергия» не проигрывает во Второй лиге со старта сезона. В активе команды шесть побед и пять ничьих. Великолукский коллектив занимает второй место в турнирной таблице, уступая только петербургскому «Динамо».

В следующей встрече 21 июня «Луки-Энергия» на своём поле примет «Тверь», занимающую 12-м место во Второй лиге.

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