ФК «Луки-Энергия» продлил серию без поражений до 11 матчей
Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде сыграл вничью со счётом 1:1 со смоленской командой «Искра» в 12-м туре первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Хозяева открыли счёт на девятой минуте встречи усилиями Егора Шаповалова. Великолучане ответили в конце второго тайма – Виктор Киселёв реализовал пенальти.
«Луки-Энергия» не проигрывает во Второй лиге со старта сезона. В активе команды шесть побед и пять ничьих. Великолукский коллектив занимает второй место в турнирной таблице, уступая только петербургскому «Динамо».
В следующей встрече 21 июня «Луки-Энергия» на своём поле примет «Тверь», занимающую 12-м место во Второй лиге.
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