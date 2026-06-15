Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Луки-Энергия» продлил серию без поражений до 11 матчей

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде сыграл вничью со счётом 1:1 со смоленской командой «Искра» в 12-м туре первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба «Искры»

Хозяева открыли счёт на девятой минуте встречи усилиями Егора Шаповалова. Великолучане ответили в конце второго тайма – Виктор Киселёв реализовал пенальти.

«Луки-Энергия» не проигрывает во Второй лиге со старта сезона. В активе команды шесть побед и пять ничьих. Великолукский коллектив занимает второй место в турнирной таблице, уступая только петербургскому «Динамо».

В следующей встрече 21 июня «Луки-Энергия» на своём поле примет «Тверь», занимающую 12-м место во Второй лиге.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






15 июня 2026

Псковский защитник Ягодкин забил третий гол в этом сезоне Второй лиги
15 июня 2026

ФК «Луки-Энергия» продлил серию без поражений до 11 матчей
15 июня 2026

Полуфинальный матч Кубка Псковской области по футболу завершился со счётом 14:0
14 июня 2026

Полиция обеспечивает безопасность на чемпионате по воздухоплаванию в Великих Луках

14 июня 2026

Подведены итоги XXII Псковской парусной регаты
13 июня 2026

Полёты на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках могут отменить из-за погоды
13 июня 2026

Для псковской молодёжи проведут краеведческую пробежку по мостам
12 июня 2026

Старшие юноши из клуба «Псков» обыграли «Череповец» в ЮФЛ

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...