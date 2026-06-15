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Общество

Российские учёные создали математическую модель для лечения аутоиммунных заболеваний

Исследователи Сеченовского университета совместно с коллегами из Института вычислительной математики РАН и компании «Симургфарм» разработали математическую модель В-клеточного иммунного ответа. Она поможет лучше понять механизмы развития ревматоидного артрита, сахарного диабета первого типа и рассеянного склероза, пишет газета «Известия».

Модель описывает весь жизненный цикл В-клеток в организме: поддержание равновесия, активацию в лимфоидных органах, превращение в клетки, производящие антитела, миграцию в костный мозг и распределение в периферических тканях.

Как отметил руководитель центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета Кирилл Песков, разработчики лекарств часто сталкиваются с проблемой: один и тот же препарат может отлично работать у одних пациентов и почти не помогать другим. Новая модель позволяет объяснить причины этой вариабельности и учесть их уже на этапе планирования клинических исследований.

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