В Псковской области стартовал конкурс СОНКО

21:42, 03 августа 2026, ПАИ

В Псковской области стартовал конкурс на получение субсидии из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Максимальный размер гранта составляет один миллион рублей. Приём заявок продолжится до 31 августа 2026 года по ссылке.

Победители будут объявлены до 18 октября. Конкурс проводится министерством молодёжной политики Псковской области.

Напомним, в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2025 года региональные грантовые конкурсы для некоммерческих организаций Псковской области проводятся на платформе «Электронный бюджет». Для участия нужна подтверждённая учётная запись на «Госуслугах».