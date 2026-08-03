Бензин марки АИ-95 поступил во все муниципалитеты Псковской области

21:12, 03 августа 2026, ПАИ

Бензин марки АИ-95 поступил во все муниципалитеты Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

«На отдельных АЗС он ещё может отсутствовать, но заправиться теперь можно в каждом районе. На этом этапе можно сказать, что наиболее острая фаза кризиса позади. Благодарю руководство топливных компаний, что в этот непростой период мы вместе находили решения и по максимуму шли друг другу навстречу», – говорится в сообщении.

Он также отметил, что завтра планирует рабочий выезд в районы и проконтролирует наличие топлива, и добавил: «Но в целом рассчитываю, что на этом тема исчерпана».