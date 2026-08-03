Ученицы псковского «Кванториума» представили регион на международном конкурсе в Китае

20:45, 03 августа 2026, ПАИ

Ученицы технопарка «Кванториум Псков» Елизавета Малова и Александра Соколова приняли участие в 40-м Международном конкурсе научных и технологических инноваций молодёжи CASTIC 2026, который проходил в китайском городе Сиане. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В состав делегации России также вошли школьники из Мурманска и Находки. Форум объединил юных учёных и инженеров из Китая, США, Австралии, Вьетнама, Туниса, Зимбабве, Румынии, Чехии, Лаоса, Коста-Рики, Боснии и Герцеговины, Люксембурга и ряда других государств.

В рамках конкурсной программы участницы выполнили серию практических испытаний. В командном челлендже они работали в интернациональных группах над созданием автоматизированной конвейерной линии: разрабатывали чертежи, изготавливали детали с помощью 3D-принтера и лазерной резки, программировали систему для сортировки элементов в заданные ячейки.

Индивидуальные задания также потребовали глубоких технических знаний: Александра решала инженерную задачу охлаждения растворов, добившись снижения температуры до −13,2 °C при минимальном расходе соли, а Елизавета писала программный код для диагностики и восстановления дефектов изображений.

Форум включал в себя и презентацию проектов. Александра Соколова представила проект «Разработка и испытание пневматических мышц для экзоскелета верхней конечности», а Елизавета Малова – работу «Разработка биоинспирированного модуля ноги собаки на BLDC-моторе с волновым редуктором «АРША».

По итогам соревнований Александра Соколова получила за свой проект специальные награды научных организаций Вьетнама, Индонезии и Зимбабве. Это значит, что она может стать участницей профильных мероприятий в этих странах в 2026 и 2027 годах. Елизавета Малова успешно прошла отбор на научный форум в Тунисе, однако из-за технической накладки ей предстоит онлайн-презентация работы перед международным жюри в августе.

«Участие в форуме вдохновило меня на дальнейшее развитие своего проекта – уже решила, что буду делать ещё одну часть для шейного отдела позвоночника», – рассказала Александра Соколова.

Чтобы попасть на престижную международную площадку, кванторианкам предстояло пройти строгий многоэтапный отбор. Он включал подачу заявки, защиту авторского проекта и онлайн-собеседование на английском языке.

«Поездка была очень насыщенной: помимо конкурсной программы, мы смогли посмотреть город. Китай очень интересен с точки зрения истории, традиций и культуры. Ещё впечатлило количество стран-участниц. Я общалась с людьми из разных уголков планеты и узнавала много нового об их жизни», – поделилась впечатлениями Елизавета Малова.

Елизавета Малова и Александра Соколова занимаются в «Кванториуме» на направлении «промробоквантум» под руководством наставника Игоря Лубягина и являются постоянными призёрами конкурсов, олимпиад и инженерных соревнований регионального и всероссийского уровней.

Поездка стала возможной при поддержке министерства образования Псковской области. Отметим, что псковские кванторианцы уже имеют успешный опыт выступлений в CASTIC: в 2023 году воспитанник технопарка Илья Щембелов вошёл в состав российской делегации на форум в Ухане и завоевал второе место.