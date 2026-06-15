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Псковский защитник Ягодкин забил третий гол в этом сезоне Второй лиги

Псковский защитник Арсений Ягодкин, выступающий за нижегородскую «Волну», забил гол в выездном матче против «Сатурна» из Раменского в рамках первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Арсений Ягодкин. Фото: пресс-служба «Волны»

Ягодкин открыл счёт в матче, поразив ворота соперника уже на четвёртой минуте встречи после подачи со стандарта. Позднее соперник «Волны» получил численный перевес на поле за счёт удаления в составе нижегородцев, но матч в итоге всё равно завершился уверенной победой гостей – 3:0.

Для Ягодкина это третий гол в нынешнем сезоне. Его команда занимает второе место в турнирной таблице, уступая только тамбовскому «Спартаку».

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