Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Матч за суперкубок Псковской области по футболу перенесён

Матч за суперкубок Псковской области по футболу между псковскими командами «Псков» и «Стрела», который должен был состояться на стадионе «Машиностроитель» 16 июня, перенесён. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Фото: ПАИ

Причины переноса и новая дата проведения встречи пока не уточняются.

Клуб «Псков» является полноправным участником матча, поскольку в прошлом сезоне эта команда выиграла региональный чемпионат и стала обладателем кубка Псковской области. «Стрела» сыграет в этом матче в статусе вице-чемпиона Псковской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






15 июня 2026

Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
15 июня 2026

ФК «Динамо-Брянск» с псковским футболистом вышел в группу «Золото» Второй лиги
15 июня 2026

Псковский боксёр Кулаков примет участие в Кубке Вооружённых сил РФ
15 июня 2026

Великолучанин Шехов может получить бой с абсолютным чемпионом Иноуэ – глава RCC
15 июня 2026

Великолучанин замыкает тройку лидеров по итогам двух спортивных полётов чемпионата России по воздухоплаванию
15 июня 2026

Легкоатлетка Бондаренко вновь обновила рекорд Псковской области в беге на 400 метров с барьерами
15 июня 2026

Российские хоккеисты в составе «Каролины» выиграли Кубок Стэнли
15 июня 2026

Матч за суперкубок Псковской области по футболу перенесён

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...