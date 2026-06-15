Матч за суперкубок Псковской области по футболу перенесён

11:52, 15 июня 2026, ПАИ

Матч за суперкубок Псковской области по футболу между псковскими командами «Псков» и «Стрела», который должен был состояться на стадионе «Машиностроитель» 16 июня, перенесён. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Причины переноса и новая дата проведения встречи пока не уточняются.

Клуб «Псков» является полноправным участником матча, поскольку в прошлом сезоне эта команда выиграла региональный чемпионат и стала обладателем кубка Псковской области. «Стрела» сыграет в этом матче в статусе вице-чемпиона Псковской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».