Матч за суперкубок Псковской области по футболу перенесён
Матч за суперкубок Псковской области по футболу между псковскими командами «Псков» и «Стрела», который должен был состояться на стадионе «Машиностроитель» 16 июня, перенесён. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.
Причины переноса и новая дата проведения встречи пока не уточняются.
Клуб «Псков» является полноправным участником матча, поскольку в прошлом сезоне эта команда выиграла региональный чемпионат и стала обладателем кубка Псковской области. «Стрела» сыграет в этом матче в статусе вице-чемпиона Псковской области.
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