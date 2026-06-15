Российская теннисистка Андреева поднялась на пятое место в рейтинге WTA

11:35, 15 июня 2026, ПАИ

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с шестого на пятое место в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном на официальном сайте организации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

19-летняя спортсменка повторила своё высшее достижение в карьере, которого она уже добивалась с июля по октябрь 2025 года.

За минувшую неделю Андреева не участвовала в соревнованиях, но смогла опередить американку Аманду Анисимову, которая выступала на турнире в Лондоне. Анисимова проиграла в четвертьфинале и не смогла защитить очки за прошлогодний финал, что позволило россиянке подняться в рейтинге.

Положение в тройке лидеров не изменилось: первой ракеткой мира остаётся белоруска Арина Соболенко, второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третье – польская спортсменка Ига Швёнтек.

В топ-100 рейтинга WTA также входят другие россиянки: Диана Шнайдер (16-е место), Екатерина Александрова (19-е), Анна Калинская (20-е), Людмила Самсонова (37-е), Анастасия Захарова (90-е) и Алина Корнеева (97-е).