Второй спортивный полёт состоялся на Международной встрече воздухоплавателей

11:46, 15 июня 2026, ПАИ

Второй спортивный полёт в рамках 31-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту состоялся в прилегающих районах Великих Лук, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание Великие Луки».



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»











Участники юбилейной, 30-й Международной встречи воздухоплавателей вновь поднялись в небо, чтобы побороться за попадание в цель.

В рамках соревнований пилоты выполняют одно из ключевых упражнений – сброс маркера, стараясь поразить цель на земле как можно точнее. Накануне, 13 июня, из-за неблагоприятных погодных условий организаторам пришлось отменить соревнование кей-граб. Направление и скорость ветра не позволяли обеспечить безопасный полёт над городской территорией.

Спортивные полёты в рамках чемпионата России продлятся до 19 июня. Торжественное закрытие соревнований и награждение победителей состоится в Великолукском драматическом театре.

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