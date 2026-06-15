Второй спортивный полёт состоялся на Международной встрече воздухоплавателей
Второй спортивный полёт в рамках 31-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту состоялся в прилегающих районах Великих Лук, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание Великие Луки».
-
Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»
-
Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»
-
Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»
-
Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»
-
Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»
-
Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»
Участники юбилейной, 30-й Международной встречи воздухоплавателей вновь поднялись в небо, чтобы побороться за попадание в цель.
В рамках соревнований пилоты выполняют одно из ключевых упражнений – сброс маркера, стараясь поразить цель на земле как можно точнее. Накануне, 13 июня, из-за неблагоприятных погодных условий организаторам пришлось отменить соревнование кей-граб. Направление и скорость ветра не позволяли обеспечить безопасный полёт над городской территорией.
Спортивные полёты в рамках чемпионата России продлятся до 19 июня. Торжественное закрытие соревнований и награждение победителей состоится в Великолукском драматическом театре.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Великолучанин замыкает тройку лидеров по итогам двух спортивных полётов чемпионата России по воздухоплаванию
Легкоатлетка Бондаренко вновь обновила рекорд Псковской области в беге на 400 метров с барьерами