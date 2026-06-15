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Спорт

Второй спортивный полёт состоялся на Международной встрече воздухоплавателей

Второй спортивный полёт в рамках 31-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту состоялся в прилегающих районах Великих Лук, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание Великие Луки».

  • Второй спортивный полёт состоялся на Международной встрече воздухоплавателей
    Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»
  • Второй спортивный полёт состоялся на Международной встрече воздухоплавателей
    Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»
  • Второй спортивный полёт состоялся на Международной встрече воздухоплавателей
    Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»
  • Второй спортивный полёт состоялся на Международной встрече воздухоплавателей
    Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»
  • Второй спортивный полёт состоялся на Международной встрече воздухоплавателей
    Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»
  • Второй спортивный полёт состоялся на Международной встрече воздухоплавателей
    Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»

Участники юбилейной, 30-й Международной встречи воздухоплавателей вновь поднялись в небо, чтобы побороться за попадание в цель.

В рамках соревнований пилоты выполняют одно из ключевых упражнений – сброс маркера, стараясь поразить цель на земле как можно точнее. Накануне, 13 июня, из-за неблагоприятных погодных условий организаторам пришлось отменить соревнование кей-граб. Направление и скорость ветра не позволяли обеспечить безопасный полёт над городской территорией.

Спортивные полёты в рамках чемпионата России продлятся до 19 июня. Торжественное закрытие соревнований и награждение победителей состоится в Великолукском драматическом театре.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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