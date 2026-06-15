Соревнования по инклюзивному инжинирингу прошли в Пскове

12:30, 15 июня 2026, ПАИ

VIII конкурс инженерного творчества «Мейкертон» завершился в детском технопарке «Кванториум Псков». В этом году тема соревнований была посвящена инклюзии: школьники и студенты разрабатывали технологические решения для людей с инвалидностью, применяя навыки 3D-моделирования и печати, лазерной резки, пайки и сборки электроники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе технопарка.



Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»



Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»



Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»



Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»



Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»



Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»



Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»













Конкурс проходил в двух треках по заказу социальных партнёров мероприятия – Псковского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и специальной (коррекционной) школы № 7. Участники решали задачи по разработке устройства для очистки колёс инвалидных колясок и созданию тактильных учебных пособий для слабовидящих и незрячих детей.

Для глубокого понимания потребностей будущих пользователей участники прошли серию лекций и мастер-классов. Представители ВОИ Александр Трофимов и Александр Ефремов обозначили проблему отсутствия в регионе портативных и стационарных устройств для очистки колёс колясок и предоставили командам кресло для тестирования прототипов, ответили на вопросы участников.

Тифлопедагог школы № 7 Алёна Никандрова провела практическое занятие, демонстрируя особенности восприятия мира незрячими людьми. Она объяснила ключевые требования к пособиям. Также конкурсанты посетили Псковскую областную организацию Всероссийского общества слепых, где протестировали существующие адаптивные игры.

«Ребята включились в работу очень активно. Мы помогали им корректно оформлять надписи шрифтом Брайля, а наши ученики тестировали разработки на всех этапах. Радостно, что команды чутко реагировали на обратную связь», – отметила педагог школы № 7 Елена Серб.

За четыре дня участники не только разработали концепции, но и создали рабочие прототипы. В треке «Очистка колёс» большинство команд выбрали формат портативных устройств. Решения варьировались от щёток с 3D-печатными креплениями до сложных механизмов с электроникой: подсветкой для поиска в темноте, индикаторами заряда и моторизированными пластиковыми ворсинками для быстрой очистки.

В треке «Тактильные пособия» участники распределили между собой школьные предметы: физику, математику, географию и биологию. На защите присутствовали ученики школы № 7, которые лично оценили удобство новинок.

Среди разработок оказались модель растительной и животной клеток с магнитными элементами, тактильная карта мира с объёмными материками, позволяющая изучить рельеф, пособие для изучения дробей и макет двигателя внутреннего сгорания с вращающимися деталями.

Работы оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли представители заказчиков и партнёры конкурса. Победителями трека «Системы очистки колёс» стали Зоя Земская и Павел Савин с проектом «Чисто-след». Они разработали крепление для щётки, дополненное электронным модулем с подсветкой и возможностью подключения к смартфону. Лучшее решение в треке «Тактильные экспонаты» представили Алина Ефимова, Полина Петрова и Карина Петрова, создавшие модель биологических клеток.

Все проекты переданы в школу № 7 и региональное отделение ВОИ для дальнейшего тестирования. В следующем учебном году авторы планируют доработать устройства с учётом замечаний пользователей.

«Меня приятно впечатлил подход и заинтересованность команд. Задача стояла сложная, но при должной доработке многие проекты найдут свое место на рынке и будут реально помогать людям», – подчеркнул председатель жюри, генеральный директор завода «Элементум» Александр Куц.

Участник конкурса Матвей Андреев поделился личными впечатлениями: «За этот конкурс мне удалось погрузиться в опыт людей с нарушениями зрения, я понял, с какими трудностями им приходится сталкиваться ежедневно. Наш проект – тактильную карту – ещё можно улучшить, так как не на всё хватило времени».

Организаторы подчеркнули, что конкурс «Мейкертон» проводится в «Кванториуме» уже в восьмой раз. Всех участников и победителей наградили грамотами и подарками от партнёров мероприятия.