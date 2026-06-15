Около 4 млн рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

13:17, 15 июня 2026, ПАИ

Около четырёх миллионов рублей лишились жители Пскова и Великих Лук в результате действий мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно данным ведомства, неизвестные в телефонных разговорах и через мессенджеры выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, банковских служащих и работников иных организаций.

Под воздействием обмана граждане осуществляли денежные переводы на указанные счета. В частности, звонившие обещали организацию дополнительного заработка посредством сетевых инвестиций, настаивали на перемещении накоплений на «безопасный счёт», а также предлагали провести обмен рублей на иностранную валюту.

Некоторых потерпевших убеждали в возможности освобождения от ответственности за якобы оказывавшееся содействие террористическим группировкам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.