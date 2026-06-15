РЖД приостановили продажу билетов на поезда с юга России на сентябрь

14:55, 15 июня 2026, ПАИ

Расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы, пишет ТАСС со ссылкой на РЖД. Продажа билетов на эти поезда временно приостановлена.

Причиной названы ремонтные работы на объектах железнодорожной инфраструктуры, запланированные на сентябрь. В холдинге уточнили, что изменения также коснутся некоторых поездов, которые отправляются от станций курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.

«Ожидается, в ближайшее время, после завершения корректировки графика, продажи билетов начнут открываться. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», – добавили в РЖД.