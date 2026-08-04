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Кардиолог дал рекомендации по охлаждению в жару

Рекомендации по охлаждению в жару дал главный кардиолог Кузбасса Алексей Алексеенко в беседе с РИА Новости.

Фото: ПАИ

Взрослым врач посоветовал принимать прохладный душ, а также прикладывать смоченное водой полотенце ко лбу и открытым участкам конечностей. Главное, подчеркнул специалист, чтобы вода была именно прохладной, а не ледяной – резкие температурные перепады опасны для сердечно-сосудистой системы.

Для младенцев, по словам Алексеенко, подходят только физические методы охлаждения. Можно ополоснуть ребёнка водой комнатной температуры или чуть прохладнее – это не вызовет стресса и не приведёт к спазму сосудов. При этом увлажнять конечности и лоб ребёнка в жару не просто можно, а даже необходимо.

Основной принцип для всех возрастов – избегать резкого контраста температур, чтобы организм адаптировался постепенно.

Кардиолог подчеркнул, что в качестве физического охлаждения допустимы любые методы, но с неизменным условием: вода должна быть умеренно прохладной. Это позволяет безопасно снизить перегрев, не нарушая естественной терморегуляции и не создавая дополнительной нагрузки на сердце и сосуды.

Особенно внимательными к этим правилам следует быть в периоды аномальной жары, когда риск теплового удара и сосудистых осложнений возрастает.

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