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Общество

Многодетные семьи могут подтверждать свои льготы в приложении «Макс»

Многодетные семьи из Псковской области могут подтверждать право на льготы с помощью QR-кода в мессенджере «Макс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Фото: Андрей Степанов

Благодаря цифровому ID в мессенджере у родителей есть возможность подтверждать льготный статус при покупке билетов в театр, музей, в общественном транспорте, а также подтверждать личность при проходе в учреждения с пропускной системой (учебное заведение, общежитие).

«QR-код обладает нужной степенью защиты и универсальностью. При сканировании кода подтверждается только льготный статус», – отметили в региональном отделении СФР.

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