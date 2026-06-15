Многодетные семьи могут подтверждать свои льготы в приложении «Макс»

17:51, 15 июня 2026, ПАИ

Многодетные семьи из Псковской области могут подтверждать право на льготы с помощью QR-кода в мессенджере «Макс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Благодаря цифровому ID в мессенджере у родителей есть возможность подтверждать льготный статус при покупке билетов в театр, музей, в общественном транспорте, а также подтверждать личность при проходе в учреждения с пропускной системой (учебное заведение, общежитие).

«QR-код обладает нужной степенью защиты и универсальностью. При сканировании кода подтверждается только льготный статус», – отметили в региональном отделении СФР.