Псковская пара отправится на III Всероссийский свадебный фестиваль

18:35, 15 июня 2026, ПАИ

Влюблённые из Псковской области станут участниками III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия». В церемонии бракосочетания примет участие одновременно более ста пар. Мероприятие пройдёт 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Илья Кузьмин и Анна Васильева живут в Пскове. Жених работает в сфере спецтехники, увлекается единоборствами. Невеста – художница, активно участвует в выставках, фестивалях, социальных проектах. Партнёры занимаются волонтёрской деятельностью, путешествуют, любят автоспорт.

«Мы мечтаем о счастливой жизни, троих детях и совместных путешествиях. Будем привносить в свою жизнь традиции, принятые в наших семьях, где любят собираться вместе за общим столом, дружно отмечать праздники, печь пироги, петь песни и частушки. Хотим пожениться на Всероссийском свадебном фестивале, так как это событие оставит неизгладимый отпечаток в жизни нашей молодой семьи, станет прекрасным опытом в новой главе совместной жизни», – рассказали жених и невеста.

В этом году Всероссийский свадебный фестиваль расширяет горизонты. Вместе с влюблёнными со всей страны в Национальном центре «Россия» скажут друг другу да интернациональные и зарубежные пары.

Главным событием первого дня программы, 8 июля, станет церемония единовременного бракосочетания влюблённых со всей страны. Праздник украсит передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожёны получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Пётр и Феврония.

Во второй день, 9 июля, для молодожёнов, их гостей и желающих присоединиться к празднику любви пройдут просветительские лекции, гастрономическая и музыкальная программа, а также экскурсии по выставкам Национального центра «Россия» «Путешествие по России» и «Уроки географии». Все, кто разделяет семейные ценности и интересуется свадебными традициями, могут зарегистрироваться для участия в просветительской части свадебного фестиваля на сайте НЦ «Россия». Одним из ключевых событий второго дня станет «Хоровод. Свадьба» – символ единства, крепких уз и готовности протянуть руку ближнему. Этот танец, издавна любимый россиянами, объединит всех участников мероприятия.

Фестиваль организован Национальным центром «Россия» совместно с Правительством Москвы и Управлением ЗАГС Москвы.