Более 17 тысяч жителей Псковской области должны за газ

17:48, 19 июня 2026, ПАИ

17 400 жителей Псковской области имеют задолженность за потреблённый природный газ, сообщили ПАИ в компании «Газпром межрегионгаз Псков».

С начала года компания направила должникам свыше 25 тысяч уведомлений на общую сумму более 53 млн рублей. После получения предупреждений большинство абонентов погасили долги – в общей сложности выплачено более 40 млн рублей. Это позволило им избежать приостановки поставки газа.

Однако, как отметил заместитель генерального директора по реализации газа Алексей Фёдоров, остаются те, кто копит долги длительное время. Именно они в первую очередь попадают в список на отключение.

«Своевременная оплата потреблённого газа – это не только исполнение договорных обязательств, но и вклад в стабильное и надёжное газоснабжение всех потребителей региона», – подчеркнул он.

В компании напоминают: возобновление подачи газа после отключения возможно только после полного погашения задолженности и компенсации расходов на отключение и последующее подключение. Абонентам рекомендуют не доводить ситуацию до крайних мер и погасить долги заранее.