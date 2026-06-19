В Псковской областной больнице чествовали сотрудников в преддверии Дня медика

17:25, 19 июня 2026, ПАИ

Праздничная конференция и награждение состоялись в Псковской областной клинической больнице и филиалах в преддверии Дня медицинского работника, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».



Фото: из группы Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»









На мероприятии отметили лучших сотрудников больницы. Они получили награды сразу от нескольких ведомств: министерства здравоохранения Псковской области, Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области и администрации Псковской областной клинической больницы.

«Для нас важно, что труд медиков ценят не только пациенты, но и коллеги, руководство и представители правоохранительных органов. Каждая награда – это признание того, что медицина требует не только знаний, но и честности, ответственности и готовности работать в команде ради общей цели», – отметили в сообществе и пожелали всем медработникам крепкого здоровья, новых профессиональных побед и достойного признания.