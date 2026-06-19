Стала известна программа Дня молодёжи в Пскове

18:37, 19 июня 2026, ПАИ

День молодёжи пройдёт в Пскове 27 июня. План празднования опубликовал глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная программа, где каждый найдёт что-то по душе, заверил глава города.

В 11:00 в Детском парке (возле центрального входа) пройдёт прогулка с колясками «В ритме города». Молодые семьи смогут отправиться на необычную экскурсию по историческому центру, узнать любопытные факты о Пскове и просто приятно провести время.

В 12:00 в сквере имени Александра Невского развернётся фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» с яркими показательными выступлениями, соревнованиями и неповторимой атмосферой уличной культуры.

В 16:00 на площадке возле Троицкого моста состоится праздничная программа «Время быть». Этот праздник в том числе для выпускников и всей псковской молодёжи. Будут творческие выступления, общение и особенная атмосфера.

В 18:00 на парковке возле ТЦ «Фьорд Плаза» стартует фестиваль «Точка сцепления». Любителей скорости и техники ждут автослалом, автозвук и выставка автомобилей.

28 июня в 15:00 всех приглашают в пространство «Лофт» (Спортивная, 1б) на фестиваль «Артчелла». Здесь будут творческие мастер-классы, интерактивные площадки и море возможностей проявить свои таланты.

«День молодёжи – это про тех, кто не боится мечтать, пробовать новое и менять мир вокруг себя. Это праздник активных, талантливых и инициативных людей. Приходите, приводите друзей и близких – давайте вместе сделаем эти дни по-настоящему яркими! До встречи на площадках Дня молодёжи!» – пригласил Борис Елкин.