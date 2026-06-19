Представители Псковской области в Москве участвуют в форуме по управлению персоналом

18:13, 19 июня 2026, ПАИ

Специалисты из Новоржевского и Себежского районов, а также сотрудники управления муниципального развития правительства Псковской области принимают участие в XXVI Международном форуме «HR expo pro людей», который проходит в Москве 18–19 июня. Тема нынешнего года – «Человек и машина: переосмысление роли человека в эпоху машин», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

За 25 лет форум стал одной из ведущих федеральных площадок в сфере управления персоналом. В этом году он объединил представителей федеральных министерств, региональных органов власти, ведущих вузов и бизнеса. Основные темы обсуждения – повышение производительности труда, подготовка кадров, развитие компетенций будущего, цифровизация и роль искусственного интеллекта.

Ключевой вопрос дискуссии – кадровая политика: какие специалисты нужны рынку, какие подходы внедрять в образование, как интегрировать ИИ, сохраняя человеческий фактор. Отдельно обсуждались способы привлечения и удержания сотрудников в новых условиях.

На круглом столе проекта «Муниципальный диалог» представители местного самоуправления из разных регионов обсудили мотивацию и стимулы для привлечения молодёжи на работу в органы МСУ.

19 июня форум продолжает образовательную программу: эксперты вузов, бизнес-школ, учебных центров, работодатели и представители органов власти обсуждают стратегии подготовки кадров и перспективы трудоустройства.

Ежегодно форум «HR expo pro людей» собирает представителей бизнеса, государства, науки и HR-сообщества. В 2026 году ожидается около трёх тысяч участников, в выставочной зоне представлены ведущие HR-технологии и образовательные решения.