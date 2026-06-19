Михаил Ведерников принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета

17:36, 19 июня 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

На заседании обсуждалось совершенствование информационного взаимодействия между учреждениями ФСИН России и региональными органами здравоохранения, а также организация специализированной наркологической помощи осуждённым.

Ещё одной темой стало исполнение поручений оперативного совещания Совета безопасности РФ по реализации антинаркотической стратегии.

«В Псковской области наркоситуация уже несколько лет остаётся стабильной и нейтральной. Вместе с коллегами из ответственных ведомств делаем всё необходимое, чтобы тренд не менялся», – отметил Михаил Ведерников.