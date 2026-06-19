«Зовущие в Даль»: съёмки документального фильма о трагедии военных лет прошли в Дедовичах

17:23, 19 июня 2026, ПАИ

Съёмки документального фильма прошли в Музее партизанской славы в посёлке Дедовичи, сообщается в группе учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».



Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети



Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети



Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети



Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети



Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети



Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети











В этот раз съёмку вёл журналист Вадим Шолохов из Первоуральска. Он находится в Псковской области с рабочим визитом и снимает фильм о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В музее рассказали, что в апреле 2025 года на международной «Вахте Памяти» в деревне Малахи Себежского района, где собрались около 200 ​ поисковиков ​из разных городов России и Белоруссии, работали и поисковики дедовичского молодёжного отряда «Журавли». ​Там ребята познакомились с поисковиками из клуба «Пограничник» ​Свердловской области и ​режиссёром-документалистом Вадимом Шолоховым.

Во время экспедиции поисковики из Первоуральска ​обнаружили массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. При изучении оказалось, что в земле погребены взрослые и дети, предположительно, расстрелянные фашистами. На месте обнаружения останков жертв нацистов в деревне Малахи продолжили работу сотрудники Следственного комитета России по ​фиксации фактов преступлений.

В ближайшее время в деревне Малахи состоится торжественное захоронение ​останков, и Вадим Шолохов ​вновь приехал на Псковщину. Задача – ​доснять документальную ленту​ «Зовущие в Даль» о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В рабочих планах режиссёра было посещение Музея партизанской славы в Дедовичах и встреча с молодёжным поисковым отрядом «Журавли». Ребята в ​этот раз пополнили теоретические знания по антропологии, услышали рассказ экскурсовода музея о карательной антипартизанской операции «Зимнее волшебство». Отдельные интервью для фильма записали с руководителем отряда Юлией Тимонен и с бойцом отряда ​Кариной Морозовой.