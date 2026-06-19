«Зовущие в Даль»: съёмки документального фильма о трагедии военных лет прошли в Дедовичах
Съёмки документального фильма прошли в Музее партизанской славы в посёлке Дедовичи, сообщается в группе учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети
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Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети
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Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети
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Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети
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Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети
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Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети
В этот раз съёмку вёл журналист Вадим Шолохов из Первоуральска. Он находится в Псковской области с рабочим визитом и снимает фильм о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В музее рассказали, что в апреле 2025 года на международной «Вахте Памяти» в деревне Малахи Себежского района, где собрались около 200 поисковиков из разных городов России и Белоруссии, работали и поисковики дедовичского молодёжного отряда «Журавли». Там ребята познакомились с поисковиками из клуба «Пограничник» Свердловской области и режиссёром-документалистом Вадимом Шолоховым.
Во время экспедиции поисковики из Первоуральска обнаружили массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. При изучении оказалось, что в земле погребены взрослые и дети, предположительно, расстрелянные фашистами. На месте обнаружения останков жертв нацистов в деревне Малахи продолжили работу сотрудники Следственного комитета России по фиксации фактов преступлений.
В ближайшее время в деревне Малахи состоится торжественное захоронение останков, и Вадим Шолохов вновь приехал на Псковщину. Задача – доснять документальную ленту «Зовущие в Даль» о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В рабочих планах режиссёра было посещение Музея партизанской славы в Дедовичах и встреча с молодёжным поисковым отрядом «Журавли». Ребята в этот раз пополнили теоретические знания по антропологии, услышали рассказ экскурсовода музея о карательной антипартизанской операции «Зимнее волшебство». Отдельные интервью для фильма записали с руководителем отряда Юлией Тимонен и с бойцом отряда Кариной Морозовой.
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