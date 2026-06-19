Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Зовущие в Даль»: съёмки документального фильма о трагедии военных лет прошли в Дедовичах

Съёмки документального фильма прошли в Музее партизанской славы в посёлке Дедовичи, сообщается в группе учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

  • Съёмки документального фильма
    Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети
  • Съёмки документального фильма
    Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети
  • Съёмки документального фильма
    Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети
  • Съёмки документального фильма
    Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети
  • Съёмки документального фильма
    Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети
  • Съёмки документального фильма
    Фото: из группы Музея партизанской славы в рабочем посёлке Дедовичи в соцсети

В этот раз съёмку вёл журналист Вадим Шолохов из Первоуральска. Он находится в Псковской области с рабочим визитом и снимает фильм о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В музее рассказали, что в апреле 2025 года на международной «Вахте Памяти» в деревне Малахи Себежского района, где собрались около 200 ​ поисковиков ​из разных городов России и Белоруссии, работали и поисковики дедовичского молодёжного отряда «Журавли». ​Там ребята познакомились с поисковиками из клуба «Пограничник» ​Свердловской области и ​режиссёром-документалистом Вадимом Шолоховым.

Во время экспедиции поисковики из Первоуральска ​обнаружили массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. При изучении оказалось, что в земле погребены взрослые и дети, предположительно, расстрелянные фашистами. На месте обнаружения останков жертв нацистов в деревне Малахи продолжили работу сотрудники Следственного комитета России по ​фиксации фактов преступлений.

В ближайшее время в деревне Малахи состоится торжественное захоронение ​останков, и Вадим Шолохов ​вновь приехал на Псковщину. Задача – ​доснять документальную ленту​ «Зовущие в Даль» о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В рабочих планах режиссёра было посещение Музея партизанской славы в Дедовичах и встреча с молодёжным поисковым отрядом «Журавли». Ребята в ​этот раз пополнили теоретические знания по антропологии, услышали рассказ экскурсовода музея о карательной антипартизанской операции «Зимнее волшебство». Отдельные интервью для фильма записали с руководителем отряда Юлией Тимонен и с бойцом отряда ​Кариной Морозовой.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






19 июня 2026

Стала известна программа Дня молодёжи в Пскове
19 июня 2026

День молодёжи отметят в Финском парке Пскова
19 июня 2026

Представители Псковской области в Москве участвуют в форуме по управлению персоналом
19 июня 2026

100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получила выпускница из Великих Лук
19 июня 2026

Более 17 тысяч жителей Псковской области должны за газ
19 июня 2026

Михаил Ведерников принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета
19 июня 2026

В Псковской областной больнице чествовали сотрудников в преддверии Дня медика
19 июня 2026

«Зовущие в Даль»: съёмки документального фильма о трагедии военных лет прошли в Дедовичах

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...