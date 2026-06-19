День молодёжи отметят в Финском парке в Пскове

18:18, 19 июня 2026, ПАИ

Жителей и гостей Пскова приглашают стать участниками фестиваля в День молодёжи. Праздник пройдет 27 июня с 16:00 до 22:30 в Финском парке, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Его главными героями станут те, кто уже сегодня меняет мир к лучшему: военнослужащие, спасатели, врачи, педагоги, волонтёры, спортсмены и молодые семьи.

На главной сцене праздника пройдут выступления молодых исполнителей, популярных музыкальных групп. В 20:00 выступит певец Zvonkiy.

На площадке «Создано молодыми» можно будет ознакомиться с продукцией молодых предпринимателей и с традициями народа сето.

Отдельно будет работать пространство с мастер-классами для творчества и общения.

В зоне технологий и спорта пройдут выставка беспилотных систем и обучающие мероприятия Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также будет работать интерактивная зона Федерации фиджитал-спорта.

Мероприятие проводится АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».