100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получила выпускница из Великих Лук

17:56, 19 июня 2026, ПАИ

Выпускница школы № 7 имени Антона Злобина в Великих Луках Дарина Борисова получила сто баллов на ЕГЭ по русскому языку, сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.

С пятого класса школьница занималась изучением русского языка в Псковском областном центре развития одарённых детей и юношества, а также шесть лет в поэтической мастерской «Чернильница». Она является призёром олимпиад, победительницей конкурсов сочинений. Своё будущее девушка планирует связать с медициной.

«Высокий результат на экзамене достигнут не только благодаря знаниям, но и благодаря умению справляться с волнением, чётко распределять время и строго следовать критериям оценивания сочинения-рассуждения», – отметила Дарина Борисова.

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