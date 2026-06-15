В Пскове выявили двух бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга

19:39, 15 июня 2026, ПАИ

В Пскове прошел очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга. Об этом сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство РФ, но не вставших на воинский учёт.

В результате проведённых оперативно-профилактических мероприятий проверено 14 граждан. Среди них выявлены два гражданина призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Их доставили в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учёт.

Всем гражданам разъяснены правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства и право поступления на военную службу по контракту или трудоустройства в качестве гражданского персонала в ВС РФ., отметили в ведомстве.