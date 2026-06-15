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Общество

В России действует новый перечень противопоказаний для службы по контракту

С 15 июня вступил в силу приказ Минобороны РФ, который существенно расширяет список медицинских противопоказаний для тех, кто хочет служить в армии по контракту. Эта информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила запрещают принимать в российские войска кандидатов, у которых выявили один из видов психических заболеваний, пишут «Известия». В обновлённый список вошли такие диагнозы, как шизофрения, хроническое бредовое расстройство, органическое кататоническое и бредовое (шизофреноподобное) расстройства, а также умственная отсталость и различные фобии.

Предыдущий вариант перечня, утверждённый приказом Минобороны № 850 от 20 декабря 2025 года, содержал более общую формулировку «психические расстройства и расстройства поведения». Сейчас же список стал детализированным и включает конкретные диагнозы. Проект этого приказа был представлен министерством в марте 2026 года.

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