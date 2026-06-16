Прямой эфир из медиацентра ПАИ: всё о программе «Больше, чем путешествие» в Псковской области
Брифинг, посвящённый реализации программы «Больше, чем путешествие» в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.
В чём особенность программы в этом году? Кто уже стал её участниками? Как выстроен маршрут путешествия?
Об этом и многом другом рассказывают министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и руководитель АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева.
Больше, чем путешествие: псковские школьники могут бесплатно отправиться в поездку по региону
Псковские моржи покорили Хуанхэ: спортсмены совершили заплыв в легендарной китайской реке