Прямой эфир из медиацентра ПАИ: всё о программе «Больше, чем путешествие» в Псковской области

12:01, 16 июня 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый реализации программы «Больше, чем путешествие» в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

В чём особенность программы в этом году? Кто уже стал её участниками? Как выстроен маршрут путешествия?

Об этом и многом другом рассказывают министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и руководитель АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева.