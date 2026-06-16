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Общество

Что нельзя делать в сезон пожаров, объяснили в МЧС

Главное управление МЧС России по Псковской области призвало жителей соблюдать меры предосторожности в пожароопасный сезон. В ведомстве напомнили, что нельзя поджигать сухую траву, а сжигать мусор и отходы разрешается только на специально оборудованных площадках.

Фото: пресс-служба МЧС России

Запрещено разводить костры в сухую и ветреную погоду, а также на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Безопасное расстояние от построек до места разведения огня должно составлять не менее 50 метров. Нельзя позволять детям играть с огнём и разводить костры без присмотра взрослых. Не следует разбрасывать стеклотару, которая на солнце может стать причиной возгорания.

Часто причиной пожаров становится умышленное выжигание прошлогодней травы, стерни и тростника, основанное на ошибочных представлениях о пользе весенних палов. Такие действия влекут гибель животных, создают угрозу населённым пунктам, а нарушителям грозит административная ответственность.

При обнаружении пожара необходимо звонить по телефонам 101 или 112, описать местность и ориентиры и дожидаться приезда пожарных в безопасном месте.

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