Родившие псковички могут получить социальную помощь прямо в стенах перинатального центра

14:19, 17 июня 2026, ПАИ

В Псковском перинатальном центре работает медико-социальный кабинет, который при желании и необходимости могут посетить родившие женщины, сообщила психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдуллаева на брифинге в медиацентре ПАИ 17 июня.

Прямо в стенах центра специалисты готовы оказать матерям психологическую, юридическую и социальную помощь.

С персоналом постоянно идёт работа по грамотному общению с пациентками, чтобы словом не ранить женщину, продолжила Эльмира Абдуллаева.

Также психолог рекомендовала родственникам и близким людям беременной женщины, которая намерена отказаться от ребёнка, не только отговаривать её, но и предлагать помощь.