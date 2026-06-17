Родившие псковички могут получить социальную помощь прямо в стенах перинатального центра
В Псковском перинатальном центре работает медико-социальный кабинет, который при желании и необходимости могут посетить родившие женщины, сообщила психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдуллаева на брифинге в медиацентре ПАИ 17 июня.
Прямо в стенах центра специалисты готовы оказать матерям психологическую, юридическую и социальную помощь.
С персоналом постоянно идёт работа по грамотному общению с пациентками, чтобы словом не ранить женщину, продолжила Эльмира Абдуллаева.
Также психолог рекомендовала родственникам и близким людям беременной женщины, которая намерена отказаться от ребёнка, не только отговаривать её, но и предлагать помощь.
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