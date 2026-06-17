Психолог рассказала о наиболее частых причинах отказа псковичек от детей

14:12, 17 июня 2026, ПАИ

Псковички чаще всего отказываются от детей из-за врождённых пороков развития, рассказала психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдуллаева на брифинге в медиацентре ПАИ 17 июня.

«0,09 % составляет процент отказа от новорождённых в Псковской области. Чаще всего это связано с врождёнными пороками развития ребёнка. Второй вариант – женщины определяются с отказом ещё во время беременности. Зачастую они не стоят на учёте по беременности и нередко скрывают сам факт беременности. В итоге мы узнаем об отказе матери, когда ребёнок родился», – сказала психолог.

При этом она подчеркнула, что в Псковской области процент отказа от детей невысок. По её словам, важно, чтобы матери знали, куда можно обратиться за помощью, и понимали, что не останутся со своими проблемами наедине.

Недавно в стенах Псковского перинатального центра был случай, когда молодая девушка родила ребёнка, но ей некуда было идти. «Мы обратились в деревню-SOS, где её взяли под крыло. Но одной такой деревни на регион мало. Кризисных центров, куда может пойти мама с ребёнком в сложной ситуации, не хватает», – подчеркнула Эльмира Абдуллаева.