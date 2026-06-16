Псковская Росгвардия набирает сотрудников

13:04, 16 июня 2026, ПАИ

Набор сотрудников в подразделения вневедомственной охраны объявило Управление Росгвардии по Псковской области. Вакансии открыты в Пскове, Великих Луках, Острове, Порхове, Гдове, Дедовичах, Дно, Пушкинских Горах и Новоржеве, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Служба предусматривает социальные гарантии, включая бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск и компенсацию аренды жилья. Денежное довольствие в первый год службы составляет от 520 тысяч рублей. Также предусмотрена возможность бесплатного получения высшего образования.

Подробную информацию можно узнать по телефону (8 8112) 75-47-67.