В России могут ввести национальный режим при закупках стройматериалов для госкомпаний

18:29, 04 июля 2026, ПАИ

Правительство РФ рассматривает возможность распространения национального режима на закупки гранитной, стекольной и керамической продукции государственными учреждениями, госкомпаниями и госкорпорациями. Это следует из протокола заседания правительственной подкомиссии, пишет газета «Известия».

В случае принятия решения поставщики из России и стран ЕАЭС получат приоритет при участии в таких закупках по сравнению с продукцией других иностранных производителей. В Минпромторге подтвердили изданию, что прорабатывают возможность нововведений совместно с профильными отраслями.

Необходимость меры обсуждается на фоне сокращения производства стройматериалов в стране: по итогам 2025 года выпуск снизился на 8,3 %. По совместному прогнозу Минпромторга, Минстроя и Минтранса, в 2026 году спад может составить ещё 22 % при рисковом сценарии или 6 % – при базовом.