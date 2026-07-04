Как уберечь детей от пожаров: советы МЧС

18:43, 04 июля 2026, ПАИ

Сотрудники МЧС России дали рекомендации родителям, как уберечь детей от пожаров.



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России









Специалисты советуют объяснить ребёнку, что игры с огнём опасны, и самим не подавать плохой пример, так как личное поведение взрослых часто важнее слов.

В ведомстве подчеркнули, что необходимо следить за своими действиями и строго соблюдать правила пожарной безопасности. При возникновении любой чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по телефонам 101 или 112.