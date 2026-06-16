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Общество

Спортивная реабилитация: как филиал фонда «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО в Псковской области

Куда обращаться ветеранам специальной военной операции, которые хотели бы начать заниматься спортом для реабилитации и поддержания общей физической формы, рассказала исполняющая обязанности первого заместителя руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Ольга Смирнова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 июня.

Ольга Смирнова. Фото: ПАИ

«В филиале фонда «Защитники Отечества» мы всегда оказываем всестороннюю поддержку ветеранам СВО. Можно обратиться к нам, мы подскажем контакты, и социальный координатор сразу подключится и расскажет обо всех направлениях», – отметила она.

Гостья медиацентра подчеркнула, что у филиала фонда есть свой спортзал, в котором регулярно проходят тренировки по тактической стрельбе. «Мы всегда рады вас видеть, и даже в нерабочее время мы открыты для ветеранов, чтобы им всегда было комфортно. На нашей площадке мы готовы принять любые виды спорта. Так, например, у нас неоднократно проходили соревнования по нардам», – рассказала она.

Фото: ПАИ

Ольга Смирнова также обратила внимание, что у ветеранов боевых действий есть возможность получить протез и специальный велосипед для спорта высоких достижений. «Филиалом фонда выдаются протезы на регулярной основе для занятий беговыми видами спорта и конкретно для занятий бегом. Для этого необходимо обратиться в филиал с паспортом, а остальные документы социальный координатор подскажет», – пояснила исполняющая обязанности первого заместителя руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

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