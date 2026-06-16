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Общество

100 часов обязательных работ получила псковичка за вождение без прав

Жительница Псковской области, ранее лишённая водительских прав, вновь села за руль автомобиля. Нарушение выявили сотрудники Госавтоинспекции в посёлке Бежаницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Женщина нарушила установленный законом запрет на управление транспортом. Материалы дела поступили в суд, где мировой судья признал автомобилистку виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. С учётом всех обстоятельств суд назначил ей наказание в виде 100 часов обязательных работ.

После вступления судебного решения в законную силу исполнительный документ передали в службу судебных приставов. Сотрудники ведомства разъяснили женщине порядок и сроки отбывания наказания, предупредив о последствиях уклонения от обязательных работ.

Теперь женщине предстоит отработать положенное количество часов на объектах, определённых органами местного самоуправления. За исполнением наказания будут следить судебные приставы.

В УФССП России по Псковской области напоминают, что обязательные работы являются одной из мер административной ответственности, а уклонение от их исполнения может повлечь более серьёзные правовые последствия.

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