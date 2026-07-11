В Пушкиногорском округе почтили память освободителей района и перезахоронили останки 24 бойцов

15:55, 11 июля 2026, ПАИ

В Пушкиногорском округе прошёл митинг, посвящённый 82‑й годовщине со дня освобождения района от немецко‑фашистских захватчиков, а также торжественный церемониал перезахоронения останков воинов‑освободителей. Мероприятия состоялись на воинском мемориале Чертова Гора, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вместе с главой Островского муниципального округа Дмитрием Быстровым участники церемонии возложили цветы в знак вечной памяти об освободителях Пушкиногорья.

Панихиду по 24 бойцам, чьи останки обнаружили поисковики, отслужил настоятель Казанской церкви отец Михаил. Бойцов предали земле со всеми воинскими и духовными почестями – под оружейные залпы. При этом установить имена погибших не удалось.

Оксана Филиппова подчеркнула важность сохранения памяти о событиях войны и подвиге защитников Родины. «Находясь на этом святом месте, где покоятся тысячи и тысячи погибших, понимаешь, что это не просто самое массовое захоронение на территории района, но и сильнейшее место памяти, поклонения и скорби. Пусть эта память будет священна для всех последующих поколений, ведь события и герои войны не должны быть забыты», – сказала она.

В ходе выступления глава округа напомнила, что район находился под оккупацией три года – враг вступил на местную землю уже 7 июля 1941 года. За это время жители пережили тяжёлые испытания: уход мужчин на фронт, сожжённые деревни, угон граждан в плен и многочисленные утраты, но одновременно проявили невероятный героизм, мужество и стремление к освобождению.

Завершилась церемония минутой молчания и возложением цветов – в знак благодарности и вечной памяти всем освободителям Пушкиногорья от фашизма.