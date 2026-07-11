Игривого медведя засняли камеры в водоёме Полистовского заповедника

16:18, 11 июля 2026, ПАИ

В Полистовском заповеднике купающийся медведь попал в объектив фотоловушки. Видео опубликовано на странице сообщества природного заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Как отметили сотрудники заповедника, такие игры – важная часть жизни медведей. Развлекаясь с брёвнами, камнями, палками и листьями, звери изучают окружающую среду и оттачивают полезные навыки – развивают силу, скорость и координацию.

«Так они исследуют окружающий мир и тренируют координацию, скорость, силу. Особенно игра характерна для малышей и молодых животных, однако любой медведь не чужд веселья», – отметили специалисты.