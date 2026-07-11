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Общество

Игривого медведя засняли камеры в водоёме Полистовского заповедника

В Полистовском заповеднике купающийся медведь попал в объектив фотоловушки. Видео опубликовано на странице сообщества природного заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Как отметили сотрудники заповедника, такие игры – важная часть жизни медведей. Развлекаясь с брёвнами, камнями, палками и листьями, звери изучают окружающую среду и оттачивают полезные навыки – развивают силу, скорость и координацию.

«Так они исследуют окружающий мир и тренируют координацию, скорость, силу. Особенно игра характерна для малышей и молодых животных, однако любой медведь не чужд веселья», – отметили специалисты.

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