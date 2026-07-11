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Общество

В Пустошкинском районе прошла церемония захоронения останков красноармейцев

Накануне Дня освобождения Пустошкинского района от немецко-фашистских захватчиков на Братском захоронении советских воинов в деревне Криуха состоялась торжественно‑траурная церемония. Земле преданы останки 18 бойцов Красной Армии, погибших в боях за освобождение края. Об этом сообщает районная газета «Вперёд».

Фото здесь и далее: газета «Вперёд»

В мероприятии приняли участие представители окружного руководства, Совета ветеранов войны и труда, поисковики, представители общественности, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» по Псковской области в Пустошкинском районе, руководитель фракции партии «Единая Россия» в окружном Собрании депутатов Дмитрий Бугряков, а также родственники одного из павших бойцов, приехавшие из Ростова.

Останки воинов обнаружили и извлекли из земли поисковые отряды Пустошкинского, Идрицкого и Опочецкого районов – работа велась с 25 апреля по 8 мая на полях сражений у деревень Высоцкое, Васильки и Криуха. В годы войны из‑за ожесточённых боёв и большого числа погибших достойно похоронить всех солдат не удавалось: зачастую однополчане лишь присыпали павших землёй во время коротких передышек между боями.

Церемония открылась траурным митингом. С речами выступили глава округа Юрий Кравцов, военный комиссар по Пустошкинскому, Невельскому и Усвятскому округу Олег Колпинский, командир Пустошкинского поискового отряда «Рубеж» Сергей Калинин и руководитель Опочецких поисковиков Владимир Селезнёв.

Особую значимость событию придало то, что по найденному медальону удалось установить имя одного из погибших – Василия Моисеевича Кузнецова (1912 года рождения). В настоящее время ведутся поиски его родственников.

Память павших почтили минутой молчания. Настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского Сергей Иванович Макарусь совершил панихиду по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ритуал захоронения завершился воинскими залпами, после чего на могилы возложили цветы.

Ранее сообщалось, что в Пушкиногорском округе почтили память освободителей района и перезахоронили останки 24 бойцов.

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