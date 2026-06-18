В Великих Луках подвели итоги соревнований 30‑й Международной встречи воздухоплавателей

22:40, 18 июня 2026, ПАИ

Соревновательная часть 30‑й Международной встречи воздухоплавателей завершилась в Великих Луках. В рамках мероприятия пилоты боролись за звания чемпиона России и лучшей команды страны, определялся чемпион Псковской области, а также разыгрывались кубок дружбы, кубок города Великие Луки и кубок княгини Ольги (среди пилотесс). Результаты соревнований опубликованы в группе «Воздухоплавание / Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

В итоге чемпионом России 2026 года стал Дмитрий Жохов, серебро взял Иван Меняйло, бронзовым призёром стал Марк Стенин. В командном зачёте чемпионата России первое место заняла команда Московской области (Иван Меняйло и Константин Козырев), второе – команда Псковской области (Максим Валуев и Евгений Кравченко), третье – команда Рязанской области (Марк Стенин и Александр Маврин). В чемпионате Псковской области победил Максим Валуев, второе место завоевал Евгений Кравченко, третье – Сергей Никитин (все призёры – великолучане).

В борьбе за кубок дружбы первое место занял Дмитрий Жохов, второе – Иван Меняйло, третье – Марк Стенин. Кубок княгини Ольги достался Елизавете Вертипраховой (первое место), на втором месте – Наталия Иванова, на третьем – Марина Маврина. По результатам розыгрыша кубка города Великие Луки лучшим стал Максим Валуев, второе место заняла Елизавета Вертипрахова, третье – Даниил Богданов.

Торжественная церемония награждения победителей юбилейной 30‑й Международной встречи воздухоплавателей и закрытие мероприятия пройдут завтра, 19 июня, в 17:00 в Великолукском драматическом театре.

Отметим, что 31‑й чемпионат России прошёл при поддержке Российского спортивного фонда, а генеральным спонсором 30‑й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках выступило ПАО «Газпром».