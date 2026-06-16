У пешеходных переходов в Пскове может появиться дополнительное освещение

16:53, 16 июня 2026, ПАИ

Установку дополнительного освещения у пешеходных переходов прорабатывает городская комиссия по безопасности дорожного движения в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Мера направлена на снижение риска дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В первую очередь дополнительное освещение коснётся переходов, расположенных на маршрутах с интенсивным движением школьников, подчеркнул глава Пскова.