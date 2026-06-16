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Общество

У пешеходных переходов в Пскове может появиться дополнительное освещение

Установку дополнительного освещения у пешеходных переходов прорабатывает городская комиссия по безопасности дорожного движения в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Мера направлена на снижение риска дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В первую очередь дополнительное освещение коснётся переходов, расположенных на маршрутах с интенсивным движением школьников, подчеркнул глава Пскова.

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