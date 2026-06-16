Суд обязал завод в Великих Луках выплатить компенсацию за ДТП

20:20, 16 июня 2026, ПАИ

Великолукский городской суд вынес решение по гражданскому делу о возмещении ущерба, причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия. Иск подал владелец повреждённого в ДТП автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Авария произошла в октябре 2025 года на автодороге Рига – Москва. Виновник ДТП – водитель, управлявший принадлежащим заводу автомобилем. Страховая компания виновника ДТП выплатила компенсацию истцу в размере 43 тысяч рублей, которая не покрыла фактические расходы на восстановительный ремонт автомобиля. Согласно заключению эксперта, стоимость ремонта составила 141 600 рублей.

Ответственность за вред, причинённый его работником при исполнении служебных обязанностей, согласно законодательству несёт предприятие. Ответчик не предоставил доказательств завышения стоимости ремонта или наличия иного способа исправления повреждений. Суд удовлетворил заявленные требования и постановил взыскать с предприятия в пользу истца разницу между страховой выплатой и фактическим размером ущерба в сумме 98 600 рублей, а также судебные издержки.