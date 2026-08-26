В соцсетях накануне выборов появились информационные рэкетиры - Александр Козловский

15:38, 26 августа 2026, ПАИ

В соцсетях накануне выборов появились информационные рэкетиры - они создают мини-группу по конкретному вопросу, вбрасывают информацию, вызывают волну возмущения, а потом начинают говорить, что «кругом одни проблемы», сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Госдумы, депутат от Псковской области Александр Козловский в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Раньше накануне выборов появлялись многочисленные каналы в Telegram. Они занимались шантажом, собирали «компромат». Думаю, за такой информационный терроризм должна быть какая-то ответственность. Такие группы создаются с целью заработка денег. Потом оказывается, что таких борцов «за всё народное» финансировали из-за границы. Я к таким вещам отношусь негативно», - прокомментировал Александр Козловский.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.