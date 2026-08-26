Сергей Кравцов обратился к педагогам Псковской области

15:52, 26 августа 2026, ПАИ

Пленарное заседание августовского областного педагогического совещания проходит сегодня, 26 августа, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, передаёт корреспондент ПАИ.

На педсовет в зале Псковской областной филармонии собрались представители областной власти и представители органов местного самоуправления, руководители и педагоги школ, учреждений профессионального образования, наставники, методисты и другие специалисты.

В ходе заседания с видеообращением к участникам обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Кравцов отметил, что благодаря федеральному проекту «Производительность труда» в 2025 году было высвобождено около 3,5 млрд рублей, которые в частности направили на повышение заработной платы учителей.

Глава министерства в ходе своего обращения также затронул вопросы безопасности учеников и учителей, повышения престижа учительской профессии и обозначил задачи и планы министерства на 2026–2027 учебный год.

Поздравительный адрес педагогам направил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. По его словам, августовское областное педагогическое совещание стало главным событием, открывающим новый учебный год.

Полпред подчеркнул, что президент России Владимир Путин своим указом законодательно закрепил особый статус педагогических работников и расширил социальные гарантии. Игорь Руденя выразил уверенность, что от профессионализма присутствующих зависит будущее страны, а также поблагодарил учителей за ответственный труд и пожелал им неиссякаемой творческой энергии.

Ранее в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва состоялось открытие августовского областного педагогического совещания. Министр образования Псковской области Александр Сорокин подчеркнул, что в системе образования региона трудятся профессионалы и поблагодарил коллег за работу.

Августовские педагогические совещания в Псковской области – ежегодная традиция.