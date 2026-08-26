До +23 градусов ожидается в Псковской области 27 августа

15:17, 26 августа 2026, ПАИ

27 августа в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть умеренный северный ветер. Температура по области ночью +4...+9 градусов, днем +18...+23 градуса. В Пскове температура ночью +8...+10 градусов, днем +21...+23 градуса.

Атмосферное давление высокое.

Какой будет погода в Псковской области до конца августа, рассказали в гидрометцентре.