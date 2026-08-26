До +23 градусов ожидается в Псковской области 27 августа
27 августа в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть умеренный северный ветер. Температура по области ночью +4...+9 градусов, днем +18...+23 градуса. В Пскове температура ночью +8...+10 градусов, днем +21...+23 градуса.
Атмосферное давление высокое.
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