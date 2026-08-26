Взносы за капремонт должны быть одинаковы для всех, уверен Александр Козловский
Взносы за капремонт должны быть одинаковы для всех, уверен первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Госдумы, депутат от Псковской области Александр Козловский. Об этом он заявил в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
«На размер взносов не должен влиять год сдачи дома в эксплуатацию. А вот чего нам действительно надо добиваться, так это 100-процентной собираемости взносов. Тогда и очередь на капремонт будет двигаться быстрее, и количество ремонтов вырастет», – отметил гость студии.
Александр Козловский также рассказал об инициативе жителей, предложивших обеспечивать ремонт многоквартирных домов за деньги, которые ТОС может получить в рамках гранта.
«Это инициатива новая и требует обсуждения с юристами. Думаю, её можно применять к домам, у которых нет задолженностей по сборам на капремонт», – прокомментировал Александр Козловский.
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