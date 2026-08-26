Митрополит Матфей проверил ход реставрации в Псково-Печерском монастыре

15:33, 26 августа 2026, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей проинспектировал ход работ по реставрации объектов Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Митрополит проверил, как проходят работы по реставрации объектов обители, а также подготовку к престольному празднику Успения Пресвятой Богородицы.



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии







О ходе текущих работ владыке митрополиту доложил главный инженер АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Алексей Гамзин.

Напомним, в церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах завершены работы по восстановлению внутреннего убранства. Интерьеры храма приобрели завершённый вид: отреставрированы и установлены киоты. Также в Псково-Печерском монастыре завершили реставрацию Сретенской церкви. Здесь специалисты выполнили монтаж отреставрированных главки и креста.

Ранее сообщалось, что митрополит Псковский и Порховский Матфей освятил псковскую гимназию № 28.