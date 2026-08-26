Митрополит Матфей проверил ход реставрации в Псково-Печерском монастыре
Митрополит Псковский и Порховский Матфей проинспектировал ход работ по реставрации объектов Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Митрополит проверил, как проходят работы по реставрации объектов обители, а также подготовку к престольному празднику Успения Пресвятой Богородицы.
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
О ходе текущих работ владыке митрополиту доложил главный инженер АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Алексей Гамзин.
Напомним, в церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах завершены работы по восстановлению внутреннего убранства. Интерьеры храма приобрели завершённый вид: отреставрированы и установлены киоты. Также в Псково-Печерском монастыре завершили реставрацию Сретенской церкви. Здесь специалисты выполнили монтаж отреставрированных главки и креста.
Ранее сообщалось, что митрополит Псковский и Порховский Матфей освятил псковскую гимназию № 28.
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