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Общество

Митрополит Матфей проверил ход реставрации в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Матфей проинспектировал ход работ по реставрации объектов Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Митрополит проверил, как проходят работы по реставрации объектов обители, а также подготовку к престольному празднику Успения Пресвятой Богородицы.

  • Митрополит Матфей проверил ход реставрации в Псково-Печерском монастыре
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Матфей проверил ход реставрации в Псково-Печерском монастыре
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Матфей проверил ход реставрации в Псково-Печерском монастыре
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Матфей проверил ход реставрации в Псково-Печерском монастыре
    Фото: пресс-служба Псковской епархии

О ходе текущих работ владыке митрополиту доложил главный инженер АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Алексей Гамзин.

Напомним, в церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах завершены работы по восстановлению внутреннего убранства. Интерьеры храма приобрели завершённый вид: отреставрированы и установлены киоты. Также в Псково-Печерском монастыре завершили реставрацию Сретенской церкви. Здесь специалисты выполнили монтаж отреставрированных главки и креста.

Ранее сообщалось, что митрополит Псковский и Порховский Матфей освятил псковскую гимназию № 28.

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