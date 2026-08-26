Митрополит Псковский и Порховский Матфей освятил псковскую гимназию №28

15:17, 26 августа 2026, ПАИ

Чин освящения гимназии № 28 с изучением основ православной культуры города Пскова совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей в преддверии учебного года. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.



Фото: диакон Лев Савинов. Псковская епархия



Фото: диакон Лев Савинов. Псковская епархия



Фото: диакон Лев Савинов. Псковская епархия



Фото: диакон Лев Савинов. Псковская епархия



Фото: диакон Лев Савинов. Псковская епархия



Фото: диакон Лев Савинов. Псковская епархия











Владыке сослужили секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, руководитель отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Пантелеимон (Ледин), духовники классов гимназии.

За богослужением молились директор псковской гимназии Ольга Замирская и педагогический состав образовательного учреждения. Песнопения чина освящения исполнил хор учащихся гимназии под управлением Валентины Сергиенко.

По окончании чина освящения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом. Затем за чашкой чая митрополит провёл встречу с педагогами и духовниками гимназии, в ходе которой обсудил с ними актуальные вопросы образовательной деятельности в регионе.

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