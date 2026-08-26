О запросах людей в районах Псковской области рассказал Александр Козловский

15:08, 26 августа 2026, ПАИ

Людей в районах волнует состояние электрических сетей, а недавняя непогода в очередной раз выявила проблемные места, сказал первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Госдумы, депутат от Псковской области Александр Козловский в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Накануне я встречался с представителями «Псковэнерго», специалисты отметили, что с модернизацией сетей, которая необходима, не справится ни регион, ни компания – нужна федеральная поддержка. И изношенность сетей достаточно велика», – констатировал Александр Козловский.

Схожие проблемы изношенности сетей есть в Смоленской, Тверской, Новгородской и Архангельской областях, что позволяет регионам консолидироваться для решения вопроса на федеральном уровне, добавил парламентарий.

Кроме того, депутат рассказал, что люди обеспокоены отсутствием медицинских работников в некоторых ФАПах. Александр Козловский уверен, что к решению вопроса нужно подходить комплексно: это в том числе и достойная зарплата, и аренда жилья. По его словам, целевое распределение выпускников-медиков и педагогов не решает проблему полностью - люди всё равно будут искать пути с наименьшим сопротивлением, поэтому система мотивации должна быть широкой, а уровень жизни на селе надо постоянно повышать.

«Из запросов людей, собственно, и возникают национальные и партийные проекты, Народная программа. Они формируются исходя из инициатив на местах», – подчеркнул депутат.