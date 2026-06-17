Поездка за водкой обернулась уголовным делом для жителя Пушкинских Гор

10:00, 17 июня 2026, ПАИ

Первый заместитель прокурора Пскова утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Пушкинских Гор, обвиняемого в хищении денежных средств с банковского счета знакомой, сообщили ПАИ в ведомстве.

По версии следствия, в апреле мужчине позвонила его знакомая из Пскова и попросила купитьдля нее алкоголь. Житель Пушкинских Гор вызвал такси и отправился в областной центр. Получив от женщины банковскую карту, он купил бутылку водки стоимостью около 500 рублей, после чего они вместе распивали спиртное.

Позже мужчина заявил, что знакомая должна компенсировать ему расходы на поездку. По его словам, дорога на такси до Пскова обошлась в 4,8 тысячи рублей, кроме того, требовались деньги на обратный путь.

Женщина передала знакомому свой телефон с открытым банковским приложением, чтобы он перевел необходимую сумму. Однако, не зная точной стоимости обратной поездки, мужчина перечислил на свой счет 13 тысяч рублей.

На следующий день жительница Пскова обнаружила, что со счета списано значительно больше средств, чем она разрешала перевести, и обратилась в полицию.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине предъявлено обвинение по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.