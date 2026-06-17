Верить или нет: более 80% россиян заявили о вере в сверхъестественное

15:41, 17 июня 2026, ПАИ

Большинство граждан России верят в существование потусторонних сил. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 81 % респондентов заявили о своей вере в сверхъестественное. При этом пантеон мистических существ, которым доверяют россияне, оказался разнообразным. Об этом пишет региональное информационное агентство «Курск».

66 % опрошенных верят в святых и в то, что те приходят на помощь в опасных ситуациях. Чуть меньшее число граждан (57 %) верят в существование духов. В домовых верит более половины участников опроса, а вот в русалок оказались готовы поверить лишь 22 % россиян.

При этом подавляющее большинство (96 %) сошлись во мнении, что выбор веры – это личное дело каждого, главное, чтобы это не вредило окружающим.

Опрос также показал, что 85 % граждан России хотя бы однажды обращались к магическим либо мистическим практикам. 59 % опрошенных посещали источники с целебной водой.